L’ottavo posto, la gara con il Sassuolo conta: il secondo obiettivo

Missione ottavo posto. Oltre alla finale di Conference League, la Fiorentina ha anche un altro obiettivo. Domani (ore 20.30) al Mapei Stadium la squadra saluterà il campionato 2022/23 nel match col Sassuolo. Anche se la testa è tutta a Praga, vincere con i neroverdi avrebbe un valore importante. L’ottavo posto infatti, in caso di sconfitta contro il West Ham, potrebbe ancora garantire l’accesso alla competizione europea per la prossima stagione. Fare tre punti quindi può essere una garanzia, in attesa di vedere poi cosa farà il Torino, che è avanti per gli scontri diretti, e che giocherà sabato contro l’Inter, partita che sarà guardata con attenzione anche da Monza e Bologna, ancora in corsa per l’ottavo posto. La squadra viola non può permettersi di arrivare a pari punti con nessuno, in quanto è in svantaggio anche con quest’ultime. Lo sottolinea La Nazione.