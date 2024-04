L’ora della rivincita con il Sassuolo: Italiano congela i suoi big

Le scelte di Italiano

Italiano, dal canto suo, non può certo lasciarsi commuovere o distrarre dalle disgrazie degli avversari e deve puntare al sodo, con un occhio sempre al futuro prossimo, in chiave scelte degli undici da mandare in campo stasera e anche giovedì per la prima semifinale di Conference, sempre in casa, contro il Bruges. L’allenatore viola è orientato, come accaduto a Salerno, a fare una rotazione massiccia dei suoi effettivi, iniziando da Nico Gonzalez, che potrebbe partire dalla panchina, così come Belotti (Nzola è rientrato in gruppo, ma non convocato) che anche a Bergamo era sceso in campo in condizioni non ottimali. Spazio a un assetto che non dovrebbe mutare nella sua identità, ma con gli interpreti da individuare – Ikone e Parisi in pole, Mandragora out per lombalgia –, a iniziare dal perno del gioco, chiamato ad agire alle spalle del centravanti. Non un aspetto secondario, come visto proprio nella sfida contro la Salernitana.