L’opinione: “E ora all-in sulle coppe per riportare un trofeo a Firenze”

Giuseppe Calabrese su Repubblica butta uno sguardo sul resto della stagione della Fiorentina. Il giornalista sottolinea di come il gioco della Fiorentina sia adatto alle coppe, con più spazi a disposizione. E di come la viola dovrebbe concentrarsi sulle coppe, e dare minuti a chi gioca meno in campionato. Le coppe per dare un senso alla stagione: "Serve un trofeo per dare unsenso a tutto. Alzare una coppa, una qualunque, non solo riporterebbe la Fiorentina in Europa — è quello l’obiettivo, lo ha detto Commisso a inizio stagione — ma soprattutto riporterebbe un trofeo in una città che da troppo tempo non ne vede uno. "