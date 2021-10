L’opinione di Picchi dopo Fiorentina-Napoli: “Battersi sempre, con meno rischi”

Alla Fiorentina non serve più coraggio, ma più comprensione della partita. Napoli superiore, ancora di più dopo i cambi

La superiorità del Napoli, che sembrava quasi inesistente nella prima fetta di partita, è emersa nella ripresa quando i numerosi cambi dall’una e dall’altra parte hanno forse indebolito la squadra viola e rafforzato il Napoli. La sconfitta viola si è appoggiata sulla superiorità degli avversari, ma criticare e rimproverare la squadra viola sarebbe perfino eccessivo. La Fiorentina, però, non deve — o non dovrebbe — abbattersi dopo questa partita che è finita in una sconfitta di misura, semmai dovrebbe avere non più coraggio, perché il suo modo di giocare mostra perfino troppo coraggio, ma semmai più comprensione della partita.