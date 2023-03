L’opinione dei tifosi. Dall’opzione di Cesena, alla “partnership” di Masini

Il Corriere Dello Sport parla della situazione dei tifosi viola per la questione Franchi. Sul quotidiano si sottolinea la necessità di trovare una soluzione che vada anche incontro ai tifosi. Ha parlato il leader dell'ATF Federico De Sinopoli: "Delle tante ipotesi in ballo non sappiamo molto nemmeno noi: si brancola nel buio e questo non è un aspetto da poco. Il Castellani è un ripiego perché ha pochi posti: giocare in uno stadio piccolo sarebbe uno svantaggio, un freno a migliorare la squadra. "