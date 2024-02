L’opinione: “Adesso l’Europa è davvero a rischio. Chissà quelle voci di gennaio”

"Questo derby lo ha vinto meritatamente la squadra che ha giocato meglio a calcio, che ha saputo sfruttare le suequalità, che è riuscita a mettere in campo anche un po’ di leggerezza di testa. Quella che in questo momento non ha la Fiorentina, che sembra un tantino nervosa. Forse sente la pressione, oppure è solo insicurezza, chissà. Sta di fatto che ora per risalire in classifica c’è bisogno di una piccola impresa. Atalanta e Bologna corrono, Roma e Lazio sono in ripresa. Se anche il Napoli dovesse mettere insieme due o tre risultati positivi la questione Europa si potrebbe complicare parecchio. Non tanto la Champions, che ci dicono adesso non è mai stata un obiettivo, ma l’Europa League sì e per provarci davvero serve un cambio di passo. Italiano qualche aggiustamento lo ha già fatto, e la Fiorentina con l’inserimento di Belotti ha dovuto cercare un nuovo equilibrio. Ma quello che manca è il guizzo, la giocata capace di fare la differenza, quel tocco di genio che possa far svoltare una partita. Da Bonaventura a Gonzalez, quelli con i piedi buoni sembrano aver perso l’illuminazione. (...) Meno male che si vogliono tutti bene. Barone, dopo Commisso, ha detto che con Italiano non ci sono problemi. Chissà chi è stato a mettere in giro la voce che il tecnico a gennaio voleva un esterno."