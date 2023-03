L’omaggio ad Astori. Fiorentina-Milan si ferma al 13′

Nel quinto anniversario della scomparsa, Davide Astori è stato celebrato con grande affetto dal Franchi, in una serata resa ancora più speciale dalla presenza di Stefano Pioli sulla panchina avversaria. Sotto gli occhi del fratello Bruno, la città di Firenze e i tifosi della Fiorentina hanno rinnovato tutto il loro affetto verso l’ex capitano, scomparso ormai cinque anni fa. Nel cuore della gente - scrive Repubblica - l'affetto non è mai andato via e al minuto 13 Di Bello ha fermato il gioco. Le squadre si sono fermate, hanno applaudito, Pioli si è commosso, il pubblico si è alzato tutto in piedi per il giusto tributo.