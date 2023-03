La Fiorentina migliore della stagione: avrà sorriso anche Astori

"Una Fiorentina così bella avrà fatto sorridere anche Davide Astori, lassù". Così la Gazzetta dello Sport racconta la migliore partita della stagione viola fin qui, quella contro il Milan. Dominio, idee, incisività, corsa davanti a 40.000 spettatori, record nell’era Commisso. Italiano batte Pioli in casa per il terzo anno di fila, considerando anche lo Spezia. Ikoné mantiene meno di quanto promette, ma Nico Gonzalez sfrutta il suo lavoro e continua ad essere glaciale dal dischetto (0 errori in viola). Il Milan delude, suona un campanello d'allarme in vista della Champions.