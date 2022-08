L’Olanda sulla mappa europea della viola: il curioso precedente

La Repubblica scrive oggi del ritorno in Europa della Fiorentina, riportando una curiosità sulla prossima avversaria viola in Conference League. Il 18 agosto infatti si disputerà la gara di andata dei playoff contro il Twente, squadra allenata...

La Repubblica scrive oggi del ritorno in Europa della Fiorentina, riportando una curiosità sulla prossima avversaria viola in Conference League. Il 18 agosto infatti si disputerà la gara di andata dei playoff contro il Twente, squadra allenata da Ron Jans, che ha superato in scioltezza il Cukaricki nel turno precedente. E proprio il tecnico degli olandesi ha un trascorso in un turno preliminare europeo contro la viola: nel 2007 infatti, l’anno della prima Coppa Uefa giocata dopo il fallimento, la Fiorentina dell'allora mister Prandelli affrontò nel primo turno di Europa League il Groningen, battuto soltanto ai rigori dopo un doppio 1-1. Ora, a distanza di quindici anni, tra le due squadre ci sarà un elemento in comune: Ron Jans, oggi tecnico del Twente, e che allora sedeva propria sulla panchina del Groningen.