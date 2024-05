L’obiettivo è la Conference: doveroso tutelare i possibili titolari in Belgio

Vincenzo Italiano torna ad usare il “modello-Coppe”, com’è stato contro la Salernitana prima dell’Atalanta e contro il Sassuolo prima del Bruges: siccome i belgi sono di nuovo lì, anzi, per l’anticipo al mercoledì ancora più vicini, il tecnico viola oggi a Verona si affida di nuovo al turnover bello ampio e bello mirato che gli ha consentito di mettere in campo la formazione più competitiva nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e in quella d’andata di Conference League. Ma questo non significa certo che oggi sarà una Fiorentina dimessa e in tono minore: sarà una Fiorentina determinata a caccia del tris. Salernitana e Sassuolo sono lì a confermarlo. Avversari magari dalla forza non trascendentale in questo preciso momento della stagione, ma vincere non è mai né semplice e né tanto meno scontato, eppure la squadra viola c’è riuscita con entrambi gli avversari. Segno che la Fiorentina di riserva ha svolto benissimo il compito che le è stato affidato, tanto da rilanciarsi in chiave Europa anche via Serie A grazie proprio ai sei punti conquistati nelle ultime due partite. Che poi di riserva significa tutto o nulla. Significa fondamentalmente che Italiano sta gestendo i calciatori a sua disposizione nel modo più attento e più oculato possibile, fissate ovviamente delle priorità, che prima erano la Coppa Italia e la Conference League insieme e adesso è solo Conference con traguardo la finale di Atene. Naturale e perfino “doveroso” a Verona tutelare i titolari immaginati, pensati, forse già designati per il Belgio: sempre, giusto ribadirlo, trasmettendo motivazioni e obiettivi a chi gioca al “Bentegodi”, a maggior ragione adesso che l'ottavo posto che combinazioni alla mano vale l’Europa nella prossima stagione è entrato di nuovo nel mirino. Lo riporta il Corriere dello Sport.