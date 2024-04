L’obiettivo di Vincenzo Italiano: vuole lasciare la Fiorentina in Europa

Fiorentina- Sassuolo è stata tante cose. L’unico peccato, in 45’ dominati, è stato non chiuderla. Colpa dell’immancabile appuntamento col legno (traversa di Parisi) e dell’ormai cronica incapacità di concretizzare quanto creato. Un difetto questo, sconosciuto a Quarta. Sono otto, con quello segnato in avvio di ripresa, le reti in stagione. Poi Nico, che subito dopo il 2-1 del Sassuolo ha ristabilito le distanze, Barak, la doppietta del «10». Un’abbuffata di gol che non si vedeva da un po’ e che, di certo, avrà reso felice Italiano. Uno che non si è ancora tolto dalla testa l’obiettivo di vincere un trofeo e, a prescindere da come andrà la Conference, di lasciare la Fiorentina in Europa.