Lo strano caso di Jorko: la stima di Italiano, ma anche di Sarri e De Rossi

La strana storia di un esterno offensivo che incide poco, e segna ancora meno. Così il Corriere Fiorentino che elenca i numeri di Jonathan Ikonè . In carriera, tra Psg, Montpellier, Lille e Fiorentina, ha collezionato 287 partite, mettendo insieme la miseria di 28 gol. Uno ogni 10,25 presenze. Chi quando è arrivato a Firenze si aspettava che spaccasse le reti forse non ne aveva studiato abbastanza attentamente il curriculum. "Jorko" insomma, non sta facendo né più né meno di quello che ha sempre fatto e anche in questo caso sono i dati a parlare. Oggi così la Fiorentina si ritrova con un giocatore che, dopo il rigore fallito nella semifinale di Supercoppa col Napoli, sembra essere arrivato al capolinea della sua difficile avventura fiorentina. Eppure, Vincenzo Italiano ne ha sempre avuto e ne ha ancora una grandissima stima. Rapidità, capacità di saltare l’uomo, mancino educatissimo. Qualità difficili da negare che però in questi anni non si sono praticamente mai viste.

Il gradimento di altri tecnici

E Italiano non è l’unico ad apprezzare il francese. Sarri per esempio ha speso il suo nome con i dirigenti della Lazio, Thiago Motta lo allenerebbe molto volentieri al Bologna e Daniele De Rossi sarebbe felice di poterne fare il suo vice Dybala alla Roma. Così è nata l’idea di uno scambio con Andrea Belotti anche se, al momento, la Fiorentina non ha dato il via libera. Per tre motivi. l’ingaggio del Gallo è più alto. Per poter accogliere l’ex centravanti del Toro dovrebbe prima trovare una sistemazione a Nzola. E infine con la partenza di Ikoné, probabilmente sostituito da Ruben Vargas (i contatti con l’Augsburg non si sono mai interrotti) Italiano si ritroverebbe con un solo mancino (Nico Gonzalez) tra gli esterni d’attacco. Non il massimo, per uno che preferisce schierarli a piede invertito.