Belotti, buona idea: ora aspettiamo. Non sfugga un dettaglio su Bonaventura

E così veniamo all'altra novità. L'ipotesi, concreta, di mettere in piedi con la Roma uno scambio che porti Ikoné a Roma e il Gallo Belotti a Firenze. Premessa: l'idea è buona , viste le difficoltà di Beltran e soprattutto di Nzola, ma restano due enormi punti interrogativi . Il primo: c'è qualcuno disposto a prendersi l'ex centravanti dello Spezia? Perché sia chiaro: Italiano non vuole ritrovarsi con tre prime punte a disposizione. Il secondo: se parte Ikoné, lo si sostituisce con Vargas? La domanda è lecita, visto che a quel punto tra gli attaccanti resterebbe un solo mancino, Nico Gonzalez, e tutti sappiamo invece quanto il mister preferisca giocare con gli esterni a piede invertito. Non a caso, Jorko, è sempre stato il vice dell'argentino. Vedremo cosa accadrà. Di sicuro, perché lo scambio con i giallorossi vada in porto, va trovata una quadra sugli ingaggi.

Non solo Jack

Sullo sfondo comunque, resta questa sensazione di improvvisazione. La stessa che ha portato a sondare anche profili come Strefezza (a nostro giudizio meglio uno come lui che giocatori fermi da tre mesi e totalmente digiuni, o quasi, di calcio europeo) o a pensare di cedere Barak al Napoli. Non solo. Faraoni a parte, per il momento, non c'è un solo movimento che sembri seguire le indicazioni di un allenatore che, insieme ai suoi calciatori, ha invece fatto di tutto e di più per meritarsi un po' di supporto. Infine, ma non è un caso da sottovalutare, c'è la questione Bonaventura. Qualcuno avrà probabilmente notato un certo nervosismo in Jack. Il motivo? Nessuno, per il momento, ha chiamato lui o la sua agente per parlare del rinnovo di contratto. E se è vero che esiste un'opzione che scatterà al raggiungimento di un certo numero di presenze, è innegabile che giustamente l'ex Milan si aspetterebbe (si sarebbe aspettato) un attenzione maggiore. Anche qua, è tutta una questione di gestione. Dettagli, si dirà. Non è così. Sono proprio quei particolari da cui si capisce il livello di un club.