L’Italiano pensiero: come sono cambiate quattro pedine della Fiorentina

In un modo o nell'altro, tutti si sono dovuti "arrendere" all'Italiano pensiero. Sì, perché i cambiamenti messi a segno dall'allenatore della Fiorentina sono evidenti, soprattutto nei singoli. Per questo motivo la Nazione si sofferma su quattro giocatore diversi che, con Vincenzo Italiano, hanno cambiato il loro modo di giocare. Partendo da Martinez Quarta, un difensore che è diventato il miglior attaccante della Fiorentina. Con lui in campo la squadra ha sicuramente qualcosa di diverso rispetto a Milenkovic e Ranieri. Giocherà ad Atene? Se Italiano vorrò attaccare e non difendere, sicuramente. Poi c'è Lucas Beltran. L'argentino, arrivato a Firenze come punta, ha giocato solo poche partite nella posizione di centravanti. Per questo motivo il cambiamento è stato evidente, con Italiano artefice della sua metamorfosi in trequartista. Ruolo tanto apprezzato da Bonaventura che adesso, è diventato il miglior compagno di reparto di Arthur. Italiano farà di tutto per schierarlo dal primo minuto ad Atene, non ci sono dubbi. Bisogna capire però le sue condizioni. Infine, anche Gaetano Castrovilli ha avuto a che fare con l'idea di gioco di mister Italiano che in queste ultime partite lo ha reso un ottimo esterno.