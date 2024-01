L’ironia di Ferrara: “Brekalo? No, Kompralo”

"Ammettetelo: da quasi un mese controllate in maniera compulsiva ogni cinque minuti i siti dedicati alla Fiorentina sperando di trovare il nome giusto che vi scaldi il cuore. Speranze, illusioni e poi il nulla. La pazienza è un’arte che ci vede protagonisti, per cui non disperate, qualcosa accadrà. Questo è quello che spera anche Italiano. Anche lui è sempre con lo smartphone in mano mentre prega nella cappella del Viola Park. Perché poi sembrava fatta. Brekalo, detto anche Kompralo, stava tornando in Croazia e la Fiorentina aveva quasi chiuso per Brian Rodriguez, un prospetto (secondo il linguaggio dei professionisti del mercato) ideale stando all’algoritmo in uso in casa viola. Un infortuno appena alle spalle, carattere particolare (ribattezzato Locura), pochi gol, una breve esperienza nella B spagnola prima di tornare in Messico. Poi i croati sono andati su You Tube a cercare le immagini di Brekalo con la maglia viola. Niente. Invisibile, anche quando veniva dato in formazione. Stop. Saltato lui, saltato anche Locura. Accidenti. E voi sempre a smanettare sullo smartphone. Poi spunta il nome di un altro Rodriguez, al secolo Luciano. Il che conferma che l’algoritmo funziona, o almeno che segue l’ordine alfabetico. Da precisare che il fantastico Gonzalo era fuori dai giochi".