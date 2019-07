Lirola sì, Lirola no: e intanto Pradè studia il piano B

La trattativa per Pol Lirola prosegue. Il terzino del Sassuolo (SCHEDA) è in cima alla lista delle preferenze di Pradè per la sua Fiorentina e la trattativa procede serrata, nonostante qualche difficoltà anche temporale. La Repubblica questa mattina in edicola scrive infatti che i viola sarebbero pronti a virare su altri profili per non farsi trovare impreparati in caso di fumata nera. Il primo candidato è Stryger Larsen (SCHEDA) dell’Udinese – con la quale c’è in ballo il discorso Mandragora – ma c’è anche Patric, in uscita dalla Lazio (SCHEDA).