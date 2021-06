Lirola e il ritorno al Marsiglia: spunta l’opzione prestito oneroso con obbligo

Dopo il mancato riscatto, il club transalpino è pronto a rilanciare la trattativa con la Fiorentina per riabbracciare Lirola

Caccia all'allenatore, ma non solo. Sono giorni importanti anche per il mercato viola in uscita: La Nazione ribadisce che il sogno di Pol Lirola è tornare al Marsiglia.