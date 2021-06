Dragowski, tra rinnovo e sondaggi dall’estero. L’alternativa può essere Perin

Dragowski è pronto a rimettersi al centro della porta, lasciando al suo agente il compito di trovare la soluzione giusta

Vero è che in questo momento la lista delle priorità viola è concentrata sulla scelta dell’allenatore, ma non si potrà aspettare troppo per il rinnovo. Dragowski è pronto a rimettersi al centro della porta, lasciando al suo agente il compito di trovare la giusta chiave per arrivare alla fumata bianca. Diversamente, per convincere gli uomini mercato a sedere ad un tavolo di trattativa servirà un’offerta davvero importante, quantificabile dai 15 milioni in su. Il nome fatto per l'eventuale sostituzione è quello di Mattia Perin: l'interesse viola per il portiere di proprietà della Juventus (ma in prestito al Genoa nell'ultima stagione) è confermato anche da La Gazzetta dello Sport.