Lippi, conferme o “fake news”? La prima domanda che attende Commisso

Sulle colonne de la Nazione si ritorna sulle voci sempre più insistenti di un ingresso in società di Marcello Lippi, nel ruolo di Direttore Tecnico. L’imminente ritorno a Firenze di Rocco Commisso consentirà di girare la domanda direttamente al patron gigliato. Dal tono della risposta si potrà capire qualcosa di più su un eventuale futuro nel club viola ci sarà davvero un posto per l’ex ct della Nazionale. Sempre che – continua il quotidiano – non venga liquidata con quel «fake news», già utilizzato in altre occasioni. Per lui sarebbe pronta una poltrona accanto a quella di Pradè. Già quando la panchina di Montella iniziava a scricchiolare si era parlato di Lippi come figura in grado di “commissariare” la squadra. Inoltre, in un’intervista, il diretto interessato non aveva nascosto la propria disponibilità a rispondere ad un’eventuale chiamata della Fiorentina.

Leggi anche – Arriva Commisso, scossa al gruppo Fiorentina