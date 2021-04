Lippi DT, la strada è percorribile. Con lui un Campione del Mondo?

Con l’arrivo di Rocco Commisso domani mattina, la Fiorentina comincerà le sue manovre in chiave futuro. Le suggestioni ci sono già e non sono poche, ultima quella che vedrebbe Marcello Lippi da Direttore Tecnico. Un nome già accostato in passato ai viola, ma che nelle ultime ore ha ripreso quota. Nessun commento da parte della società, così come per gli altri nomi per la panchina. I tifosi si dividono sulla prospettiva di vedere in viola l’ex CT, a lungo legato alla Juventus, ma la strada sembra percorribile, soprattutto nel caso di una probabile conferma di Pradè come DS. Lippi tornerebbe volentieri in Serie A, dopo che l’ipotesi Roma saltò con Soros, e Commisso è stuzzicato dalla passione per la Nazionale italiana. Non a caso, il favorito per la panchina è Gennaro Gattuso; ma con Lippi in dirigenza, non è da scartare un altro Campione del Mondo, il capitano di quella Nazionale, ovvero Fabio Cannavaro. Il procuratore e figlio di Marcello, Davide Lippi, ha ventilato l’idea. Del resto, fu lui a portare in viola Ribery, e il rapporto di successione alla guida della Nazionale cinese spinge verso l’accoppiata Lippi-Cannavaro. Per convincere Fabio a lasciare il Guangzhou ci vuole un progetto serio: palla a Commisso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

