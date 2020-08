Linetty e… gli altri. Tutti i nomi (giovani) sul taccuino di Pradè

Si allunga la lista dei papabili per il centrocampo della Fiorentina. Da qualche tempo si susseguono ormai tanti interessi sul taccuino di Pradè, che vuole puntellare il centrocampo come primo obiettivo della campagna acquisti estiva. Questa mattina vi abbiamo parlato del sogno Paredes (SCHEDA), per il quale si tornerà a parlare dopo la finale di Champions, ma anche di Locatelli del Sassuolo (SCHEDA). Sul Corriere Dello Sport troviamo però anche altri nomi che non sono sfumati: a partire dal polacco della Samp Linetty (SCHEDA), che piace a Iachini e potrebbe agilmente inserirsi in una squadra già composta come la Fiorentina. Occhio anche al ventunenne Razvan Marin (SCHEDA), giovane di nazionalità rumena passato la scorsa estate all’Ajax dopo l’esperienza in Belgio allo Standard Liegi. Resta di attualità anche il nome di Alessio Riccardi (’01) (SCHEDA), talentino della Roma sul quale è forte anche l’interesse del Cagliari di Di Francesco.