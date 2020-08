Il sogno viola si chiama Paredes: l’argentino ha voglia di rilancio e Pradè studia il colpo

Ricordate Leandro Paredes (SCHEDA)? Secondo il Corriere Dello Sport è lui il sogno viola del prossimo mercato. Il centrocampista del PSG, che ben conosce il campionato italiano, potrebbe essere convinto dal progetto viola a tornare in Serie A. Come si legge, Chievo, Roma ed Empoli sono state le sue formazioni in Italia ma gradualmente ha trovato sempre meno spazio nel ricco undici parigino. Ieri però Tuchel lo ha impiegato contro il Lipsia nella semifinale della massima competizione europea: che sia un messaggio? La Fiorentina aspetta soprattutto la fine della Champions per poter parlare con i campioni di Francia, però intanto sogna il colpaccio.

Paredes è stato titolare soltanto otto volte in questa stagione, nove volte è subentrato e altrettante è rimasto in panchina per i 90′ di partita. Un magro bottino per lui che vuole tornare anche protagonista con la maglia della sua Argentina. Pradè ci proverà, anche se non sarà semplice strappare il sì di Al-Khelaifi: l’obiettivo è concludere la trattativa sulla base di un prestito magari biennale e obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, come fatto con il Wolverhampton per arrivare a Cutrone.