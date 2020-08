Caccia grossa a centrocampo: Locatelli la pedina giusta per Iachini?

Il casting a centrocampo per la Fiorentina che verrà è sempre più fitto: il tempo stringe verso la prossima stagione e Pradè vuole portare alla corte di Iachini prima di tutto un centrocampista per completare il reparto mediano. Nella lista dei viola, come si legge su Repubblica, spunta anche Manuel Locatelli (SCHEDA) in forza al Sassuolo. Con De Zerbi, l’ex Milan è diventato una colonna dei neroverdi e ha mostrato tanta qualità soprattutto nel ruolo davanti alla difesa. Juventus e Napoli hanno già fatto sondaggi e la concorrenza non manca di certo. La bottega emiliana ha però la fama di essere molto cara: ma Locatelli (’98) è un profilo che ha un ingaggio alla portata, dato che per i viola non passa inosservato. Secondo il quotidiano, inoltre, potrebbe essere inserito Sottil nella trattativa, che piace molto ai neroverdi. Aggiungiamoci che i rapporti fra società sono ottimi – con Lirola, Boateng e Duncan già passati ai viola – per avere più di un indizio utile a monitorare la pista.

