L’inesauribile Nico Gonzalez. Ma contro il Napoli Italiano pensa a gestirlo

La Gazzetta dello Sport elogia oggi sulle sue pagine l'inizio di stagione di Nico Gonzalez, attaccante viola che ad ora è il vero punto di forza dell'attacco gigliato. Come scrive il quotidiano, infatti, anche quando la Fiorentina barcolla, come l’altra sera col Ferencvaros, lui è sempre sul pezzo, si prende sulle spalle la squadra e suona la carica. Speedy Gonzalez non era mai partito così veloce, tra l'altro, ed ha già realizzato 6 reti e due assist in 10 partite, tra campionato (4 e 1) e Conference League (2 e 1), motivo per il quale la dirigenza non ha esitato al rinnovo del suo contratto fino la 2028 con conseguente ritocco dell’ingaggio a 3 milioni. L’altra sera contro gli ungheresi non ha segnato, ma è stato la torre per il pareggio all’ultimo respiro di Ikone e poi ha fallito di un soffio la rete dell’eventuale clamorosa vittoria. Nel mezzo, era tornato più volte a difendere e ripartire, cercando di svegliare la squadra, trascinando tutti e creando occasioni. Inesauribile, anche se nella sfida col Napoli potrebbe anche andare in panchina. Di sicuro giocherà almeno uno spezzone, soprattutto se le cose si metteranno male, visto che Nico può risolvere le partite in qualunque momento. Per lui, inoltre, sarà una sfida speciale dato che giocherà nello stadio intitolato al suo idolo Maradona. Il numero 10 viola, nel frattempo, è stato anche convocato dall'Argentina per i prossimi impegni.