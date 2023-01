L’ex Brekalo ritrova subito il Torino, anche Bianco torna tra i convocati

Con tutta probabilità ci saranno anche Bianco e Brekalo nella lista dei convocati per domani pomeriggio al "Franchi" contro il Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport che fa il punto sugli arruolabili da Italiano per i quarti di finale di Coppa Italia. Il classe 2002 ha smaltito l’affaticamento al polpaccio accusato nella rifinitura pre-Lazio. Il croato, ex della sfida, ha mostrato un discreto stato di forma che dovrebbe garantirgli quantomeno la prima chiamata alle armi in maglia viola. L'esterno porterà intanto avanti un percorso di potenziamento fisico personalizzato.