Italiano cerca la rivincita su Juric: si riparte dal coraggio e dal 4-3-3

Italiano e la Fiorentina vogliono la rivincita sul Torino

Redazione VN

Vincenzo Italiano sta pensando al Torino dal fischio finale della partita contro la Lazio. Il tempo di rammaricarsi per la traversa colpita da Milenkovic in pieno recupero e subito il pensiero alla sfida di mercoledì. La Fiorentina vista sabato scorso contro gli uomini di Juric è stata una delle peggiori versioni della gestione Italiano. Lontana parente di quella scesa in campo a Roma, nello spirito e nel modulo.

La svolta tattica — Italiano ha fatto marcia indietro ed è tornato al vecchio e caro 4-3-3. Nella sostanza fuori un mediano (Duncan) per far posto a Barak e Bonaventura insieme in campo. Idea coraggiosa, per questo ancora più apprezzabile - commenta La Nazione. Italiano ha rischiato, ma sapeva di doverlo fare. La Fiorentina vista contro il Torino era diventata prevedibile e statica. Poche palle gol, zero reti. All’Olimpico si è visto di meglio e a questo punto resta solo da capire se aspettarsi la nuova (vecchia) veste tattica anche domani contro il Toro. I ragazzi viola cercano la rivincita, sanno bene quanto possa contare in questo momento raggiungere la semifinale di Coppa Italia.

La probabile viola — FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora (Barak), Bonaventura; Ikoné, Jovic (Kouame), Nico Gonzalez.

ROME, ITALY - JANUARY 29: ACF Fiorentina head coach Vincenzo Italiano during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on January 29, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)