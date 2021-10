L’Europa nei numeri: troppi gol subiti, ma il gioco d’attacco di Italiano rende

La squadra si trova quinta in classifica con 12 punti, in piena zona Europa League e a tre 3 lunghezze dalla Roma quarta

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino passa in analisi l'inizio di stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra si trova quinta in classifica con 12 punti, in piena zona Europa League e a tre 3 lunghezze dalla Roma quarta. Tutto questo con un calendario molto complicato: Roma, Torino, Atalanta, Genoa, Inter, Udinese e Napoli. Ma non è tutto, perché la Fiorentina ai risultati ha unito anche le prestazioni e una ritrovata identità. Il quotidiano fissa per la prossima sosta, tra un mese, la data per capire se i viola potranno pensare di lottare per l'Europa oppure se dovranno aspettare la prossima stagione per alzare fino a quel punto l'asticella. Quanto visto fino a oggi, comunque, basta e avanza per farsi un’idea abbastanza precisa su cosa sia la Fiorentina.