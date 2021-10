La riflessione: “Identità, gioco e carattere. Pause da eliminare, manca il guizzo”

Per candidarsi a essere la sorpresa del campionato può bastare anche così e andrebbe benissimo. Il suggerimento è per il futuro

Sulle pagine sportive de La Nazione si analizza lo stato di trasformazione della Fiorentina vista nelle prime gare di campionato. La mano di Vincenzo Italiano è già evidente, un processo di crescita che va spedito anche nelle partite d'alta classifica. Magari i risultati contro Inter e Napoli non sono stati all’altezza delle prestazioni, ma spesso sono stati gli episodi a fare la differenza. La Fiorentina non ha concretizzato tutto quello che ha prodotto, subendo la freddezza degli avversari nei passaggi a vuoto accusati anche contro il Napoli. La squadra però ha una identità propria, un gioco strutturato secondo idee e principi ben precisi e anche tanta personalità. Non per niente l’approccio alle partite è sempre stato in linea con quanto preparato durante la settimana.

Ora alla Fiorentina manca quella qualità necessaria per sbloccare le partite complesse che richiedono l’estro del singolo. Un guizzo estraneo agli schemi studiati a tavolino, una intuizione che solo chi ha tecnica e talento può tirare fuori al momento giusto. Perché il calcio non è solo un librone di tattica, ma anche estro e fantasia. Magari la Fiorentina pecca proprio in questo fondamentale per essere spietata come chi sta dominando la classifica. Per candidarsi a essere la sorpresa del campionato può bastare anche così e andrebbe benissimo. Il suggerimento - conclude il quotidiano - è per il futuro.