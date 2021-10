La crescita c’è, manca la qualità. Italiano punta sulla forza del gruppo

La Fiorentina ha mostrato segnali di crescita. Italiano punta sulla forza del gruppo, ma il gap con le big è sulla qualità

Sulle pagine del Corriere Dello Sport troviamo un fondo di Alberto Polverosi di approfondimento sul momento della Fiorentina. I viola sono usciti dalla partita contro il Napoli sconfitti e anche un po' insoddisfatti per il risultato, nonostante di fronte a loro ci fosse la capolista. Un problema di mentalità e tenuta secondo Italiano, non secondo il quotidiano, che evidenzia invece come i viola siano la squadra che ha giocato più scontri con le big e ricordando le scorse annate dei viola i risultati ottenuti sono più che buoni. Legittimo che il tecnico esiga di più, ma per crescere davvero serve la qualità oltre che la mentalità decantata da Italiano. Inter, Napoli, Roma, Milan ne hanno ad oggi più della Fiorentina, che cerca di sopperire al gap sfruttando il gruppo.