L’età media si abbassa e le occasioni aumentano. Comuzzo e Martinelli scalpitano

L'infortunio di Dodò è stata una brutta tegola per la Fiorentina, ne ha beneficiato prò Kayode. L'ex Gozzano ha potuto giocare con costanza e mettersi in mostra. Vista lemergenza in difesa, vedasi gli infortuni di Mina e Christensen altri 2 giovani potrebbero doversi far trovare pronti. Il primo è Comuzzo, classe 2005 che ha esordito a Napoli, il secondo è il portiere classe 2006 Martinelli. Tra l'altro in Primavera milita anche Vannucchi, anno 2007. L'età della rosa anche per "colpa" loro è diminuita. Dai 26,3 anni della scorsa stagione ai 25,9 di questa. Delle big sono Milan e Juventus fanno meglio.Anche se poi l'età media delle formazioni che sono scese in campo è più alta, l'ottava della Serie A. Ma Italiano per adesso ha schierat0 il 44% di giocatori dai 22 ai 25 anni, un bel segnali per tutti. Fonte Il Corriere Fiorentino