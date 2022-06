L’Empoli riscatta Vicario e potrebbe non cederlo subito: il piano degli azzurri

Il presidente Corsi e il ds Accardi lo considerano il primo tassello per ritentare la salvezza. Ma occhio al mercato: su Vicario ci sono da tempo la Lazio e, più defilate, Fiorentina e Napoli. Per averlo serviranno 15 milioni, ma l'obiettivo dell'Empoli è quello di trattenerlo per far crescere ancora il suo valore. Facile pensare che l'Inter, dopo l'affare Asllani, potrà essere osservatrice interessata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.