Lega, stadio e tutte le battaglie di Barone: adesso tutto può succedere

Con Joe Barone la Fiorentina era diventata, in modo marcato, un club con «ambizioni politiche» importanti. Dove il concetto di «ambizioni politiche» si rifà ovviamente al potere che la società viola ambiva e ambisce a ritagliarsi in questioni che si spingono oltre il risultato sportivo. Ed è proprio da questo punto, da questo fra crescere il club anche nel peso specifico delle situazioni extra-campo, che su indicazione di Commisso, continuerà a lavorare e spingere Alessandro Ferrari. La Fiorentina con Barone ha portato avanti battaglie importanti, spesso ruvide, al tavolone del governo del calcio (la Lega) spingendo le proprie opinioni nella direzione della ripartizione degli introiti dei diritti tv e anche sulle discrepanze interpretative del ’vecchio’ fair play finanziario con club che continuano a spendere come se nulla fosse, nonostante posizioni assolutamente debitorie. Ferrari conosce già sufficientemente il risiko della Lega, delle alleanze, delle strette di mano che valgono più di un contratto, di sguardi da interpretare, per decidere le azioni da fare. E poi la questione stadio. Il via ai lavori per il restyling del Franchi è un dato di fatto, ma rimangono un dato di fatto anche tutti gli interrogativi che Barone aveva presentato all’indomani del via ai lavori (tempi di consegna, riduzione della capienza, affitto e via dicendo). Infine le frizioni con i procuratori sulle provvigioni. Da Barone a Ferrari, anche questo sarà un filo (non sottile) che unirà passato e futuro.