L’editoriale di Picchi sul CorFio: “Quelle nuvole che vanno e vengono”

"L’aspetto più preoccupante è il tentennare tra un nome e l’altro da parte della società, un tentennare al quale, sospettiamo, si contrapponga lo stesso movimento, tra l’indeciso e il possibilista, da parte degli allenatori consultati o corteggiati. Bisogna ragionevolmente riconoscere che la Fiorentina, il cui inno dice «di ogni squadra ti vogliamo regina», non rappresenta più una nobile e principesca destinazione come lo è stata in passato

È una nuvola, la Fiorentina, che va e viene e ogni tanto si ferma. Il nuovo allenatore sarà il primo problema da risolvere e su questo tema si consolidano i nomi di Gattuso e di Fonseca, ma viene naturale chiedersi se sono soltanto accostamenti dovuti all’uscita dei due tecnici dal Napoli e dalla Roma, oppure se esistono veramente delle possibilità che uno di loro possa diventare l’allenatore della Fiorentina. (...) In tempi recenti i migliori giocatori sono partiti ed è possibile che una identica sorte sia in vista anche per Vlahovic e qualcun altro. Oggi la Fiorentina sembra quasi in liquidazione, ma la speranza dei tifosi viola è che , invece, sia in ricostruzione. (...)"