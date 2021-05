Rinnovo Vlahovic, cresce l’ottimismo. Commisso pronto a fare un grande sforzo

Le ultime indiscrezioni sul futuro del centravanti serbo

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio, la strada per convincere Dusan Vlahovic a sistemarsi al centro del nuovo progetto pare indirizzata. Le parti stanno lavorando, gli step necessari sono chiari. Come primo step un contratto economicamente più ricco. Gli attuali settecentomila euro netti a stagione, con ogni probabilità, dovranno almeno triplicarsi. Adesso resta da tradurre in azioni concrete la buona volontà ma, come riporta il quotidiano, il presidente Commisso è decisamente ottimista in merito e disposto allo sforzo.