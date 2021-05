Fonseca nicchia: “Fiorentina? Vediamo la prossima settimana…”

Paulo Fonseca è intervenuto al termine di Spezia-Roma, interrogato anche su un possibile futuro alla Fiorentina

"Possibilità di restare in Italia? Ci sono, come quelle di andare all'estero ad allenare, o restare un po' a casa. Vediamo la prossima settimana che può succedere. Incontro con la Fiorentina? Non posso dire niente in questo momento".