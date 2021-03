L’editoriale di Picchi: “Meta distante. Chi gioca peggio dei viola?”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Sandro Picchi per Il Corriere Fiorentino:

Una Fiorentina brutta come la strega di Cenerentola si è salvata dalla sconfitta grazie a un autogol del Parma nei minuti di recupero. Di solito i minuti finali avevano condannato, nelle ultime giornate, la squadra viola. Stavolta, con un’edizione completamente ribaltata della pericolosa tradizione, è comparso inatteso un autogol di Iacoponi nei minuti di recupero a evitare un colpo da k.o. (…)

Dietro a questo pareggio si nascondono, anzi si evidenziano, i molti problemi della Fiorentina, problemi che, mi dispiace dirlo, Prandelli non ha risolto, ma che forse ha aggravato. Ci sembra che in Serie A non esista una squadra, anche tra quelle di bassissima classifica, compreso lo stesso Parma, che possa confessare di giocare peggio della Fiorentina. (…) Il traguardo è la salvezza, ma è un traguardo che non si sta avvicinando, ma semmai allontanando. Oppure complicando.