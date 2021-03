C’è un problema: ci sono ancora dodici partite. L’analisi di Giorgetti

All’interno delle pagine sportive de La Nazione troviamo il commento di Angelo Giorgetti al momento viola. Il problema – si legge – è che alla fine mancano altre 12 partite: sarà dura guardarle e figuriamoci giocarle, se la Fiorentina andrà in campo insieme alla paura. C’è troppa negatività intorno alla squadra – su questo Prandelli ha ragione – ma è l’assenza di spiegazioni logiche che rende inaccettabile una situazione che nessuno, in realtà, ha saputo mai inquadrare all’interno del club. Gli affanni della Fiorentina hanno evidentemente molti padri e qualcuno alla fine pagherà, ma anticipare il momento della resa dei conti non aggiungerebbe punti in classifica per risolvere il grande guaio in cui la Fiorentina è precipitata.

Quindi il richiamo all’unità del club, un grande abbraccio generale per salvare il bene sportivo di Firenze. Aderiamo allora fermandoci al presente, scattando un’istantanea di quello che si è visto anche ieri, perché indubbiamente bisognerà migliorare (sempre nel segno del grande abbraccio). Segue il giudizio sulla prestazione dei viola contro il Parma, parzialmente mitigato dalle tante assenze. La richiesta d’aiuto all’esterno va bene, ma dovrebbe essere prima di tutto la società ad essere forte e coinvolgente per eliminare qualsiasi equivoco o malumore all’interno dello spogliatoio. Infine l’intervento dei tifosi alla vigilia, che evidentemente ha prodotto poca spinta nei confronti di un gruppo che ha mostrato fragilità mentali, prima ancora che tecniche, nel corso di tutta la squadra.