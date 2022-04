L’editoriale di Picchi: “Lezione di calcio senza alibi”

Il commento del giornalista

Che lezione di calcio e che grappolo di gol ha subito la Fiorentina dall’Udinese e dal suo allenatore, il fiorentino Gabriele Cioffi. Una disfatta viola da parte di una squadra che aveva nella classifica un notevole distacco ma che ha dato una lezione di calcio alla più quotata Fiorentina riempiendola di gol in maniera imprevedibile. È andata proprio così, con l’Udinese che ha saccheggiato il Franchi con una abbondanza di gol e con una indiscutibile e abbondante vittoria che lascia una ferita sulla pelle della squadra viola. Questa sconfitta senza attenuanti, il 4-0 non può avere giustificazioni, mette in crisi un allenatore (Italiano) e ne illumina un altro (Cioffi). In questo campionato i viola non avevano subito un colpo così duro e vistoso sul proprio campo, Cioffi e la sua Udinese hanno saccheggiato il Franchi con una disinvoltura e un’intelligenza di gioco che li riempie di meriti.