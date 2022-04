Fiorentina-Udinese, pagelle VN: corsa europea gettata nel(la) Waterloo viola

LA FIESOLE 10 : Encomiabile. A costo di sembrare ruffiani, premiamo gli unici che oggi lo meritano. Tifo e sostegno incessante alla squadra, fino al fischio finale. Una dimostrazione d'amore che i calciatori dovranno recepire e meritare con una pronta reazione. Del resto è impossibile nominare qualcuno che meriti di emergere dal grigiore generale. Una vera ' Waterloo' quella odierna per la Fiorentina . La corsa europea si complica terribilmente e quel che desta ancor maggior preoccupazione è l'approccio dei viola alla gara. Italiano dovrà essere bravo a rimettere insieme i pezzi, perché la macchina rischia seriamente di perdere pezzi per strada, proprio sul più bello.

FIORENTINA 4: Tutti, nessuno escluso. Tra errori individuali e di reparto non si salva nessuno, in una prima frazione horror che pregiudica il proseguo del match e - ahìnoi - la corsa europea della Fiorentina. Italiano ha delle colpe e certo le rivelazioni sulla clausola rescissoria presente nel contratto non hanno aiutato. Non può bastare questa come giustificazione per buttare alle ortiche quanto di buono è stato fatto nell'arco della stagione.