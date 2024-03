L’eccezione che conferma la regola: riparte la giostra dei cambi di Italiano

La partita contro il Torino è stata una gara speciale per Vincenzo Italiano, che dopo tre anni sulla panchina viola, ha riconfermato le scelte della partita precedente. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, possiamo definirla l'eccezione che conferma la regola. Visto il calendario della squadra di Italiano, non è difficile immaginare che il tecnico della Fiorentina torni a rotare la squadra alla ricerca di forze fresche e ricambi. Basta vedere i prossimi impegni: giovedì infatti ripartirà la Conference (alle 21 la sfida d’andata col Maccabi Haifa) e, da quel momento in poi, la Fiorentina non si fermerà più: domenica arriverà al Franchi la Roma, il 14 ci sarà il ritorno di coppa e tre giorni più tardi, il 17, i viola andranno a far visita all’Atalanta. Tre gare in dieci giorni prima dell’ultima sosta per le nazionali e poi alla ripresa (il 30 marzo) la gara col Milan. Non basta? Mettiamoci allora anche la semifinale d’andata di Coppa Italia (il 3 aprile a Firenze con l’Atalanta) e, il 7, la trasferta in casa della Juventus. Dal 7 marzo al 7 aprile insomma. Per questo motivo e Italiano lo sa, servono tutti, ma proprio tutti.