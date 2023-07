Le tre vie della Fiorentina: Demirbay, Lukebakio e Ngonge

Inizia a muoversi qualcosa nel calciomercato della Fiorentina. Se quello in uscita è bloccato dalla cessione di Amrabat, per il quale ancora non sono arrivate offerte ufficiali, come riferito da Barone, su quello in entrata inizia a scaldarsi qualche nome. Come riporta il Corriere dello Sport, a centrocampo rimane vivo il profilo di Kerem Demirbay, centrocampista del Bayer Leverkusen, classe ‘93, che ha compiuto 30 anni proprio nella giornata di ieri. La società di Commisso lo aveva già cercato in passato ed è in scadenza di contratto nel giugno 2024. Per la fase offensiva interessa Ngonge del Verona per il quale sono già state prese informazioni e Dodi Lukebakio, belga classe ‘97 dell’Hertha Berlino, anche lui in scadenza 2024, appena retrocesso e con la voglia di trasferirsi altrove.