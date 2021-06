Le panchine della A parlano toscano: da Spalletti a Sarri, quanti ritorni

Le panchine di Serie A tornano a parlare toscano, saranno ben sei i tecnici della nostra regione: da Sarri a Spalletti, passando per Allegri

Quasi un terzo del totale delle panchine del campionato. Una bella rimonta se pensiamo che un anno fa non ce n’era nemmeno uno. Mai successo nelle precedenti 32 stagioni. Non solo una questione di singoli: si rimette in moto un intero circolo toscano. Spalletti porterà a Napoli lo staff di Empoli; Allegri avrà come vice Marco Landucci, lucchese ex Fiorentina. Chi si è fatto attendere di più è stato Maurizio Sarri, rifugiatosi nel Valdarno, prima di accettare la panchina della Lazio, al termine di una lunga e puntigliosa trattativa con Lotito.