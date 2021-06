Stallo Oliveira, la Fiorentina si muove per Ricci. Niente aste per gli esterni

In attesa di capire se sarà possibile chiudere per Oliveira, Matteo Ricci appare una valida alternativa a centrocampo

Se per Sergio Oliveira - sulla trattativa per il quale vi abbiamo aggiornato ieri - il Porto non fosse proprio disposto a scendere sotto i 20 milioni, la Fiorentina potrebbe virare su Matteo Ricci, centrocampista in uscita dallo Spezia. Lo scrive La Nazione, che ragguaglia anche sul mercato esterni: Gonzalez e Guedes presuppongono entrambi un esborso importante, sempre intorno ai 20 milioni, e per il secondo il rischio è che si scateni un'asta, dato che Siviglia e Villarreal sono fortemente interessate. La Fiorentina non vuole assolutamente avanzare proposte di rialzo folli.