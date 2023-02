Le certezze di Saponara e l’atteso Terzic: Ikonè e Dodò sorpassati

La Nazione analizza le scelte di formazione di Italiano in vista del match contro il Braga.Saponara e Terzic dovrebbero essere i titolari. L'allenatore viola si affida all'esperienza dell'ex Milan che quando chiamato in causa non ha mai deluso le aspettative. Ikonè, ancora una volta, non sembra dare le giuste garanzie. Stesso discorso vale per Dodò. Il brasiliano non ingrana e sembra sempre in difficoltà. Ecco quindi che Terzic si gioca le sue carte alla ricerca di una conferma anche per il campionato.