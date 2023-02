Braga-Fiorentina, la probabile formazione: spazio a Terzic. Jovic, altra chance

Ci siamo, la Conference League è arrivata. La Fiorentina di Italiano alle 18.45 sfiderà il Braga in un match fondamentale per la stagione viola. La coppa europea è una delle strade, insieme alla Coppa Italia, di risollevare un campionato quasi disastroso. Chi sceglierà Italiano? In porta, come sottolineato dall'allenatore stesso, giocherà Terracciano. Terzic dovrebbe prendere il posto di Dodò, Milenkovic e Igor saranno i centrali, mentre Biraghi è confermato a sinistra. Centrocampo pensate con Amrabat, Bonaventura e Barak. Il ceco è insidiato da Mandragora. Davanti fiducia a Jovic, con Nico Gonzalez a destra e Saponara a sinistra.