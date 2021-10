Lazio, probabile formazione: ampio turnover per Sarri, Luis Alberto out

Biancocelesti in campo con il classico 4-3-3

Come scrivono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, i biancocelesti dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 e almeno cinque cambi di formazione. Il probabile undici di partenza: Reina in porta, Marusic a sinistra, Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa, Lazzari a destra, Basic, Cataldi e Milinkovic-Savic in mediana, Pedro, Immobile e Felipe Anderson in attacco. 4-3-3 anche per Tuttosport, ma con un paio di differenze: Hysaj sulla sinistra al posto di Marusic e Leiva davanti alla difesa e non Cataldi. Altra panchina per Luis Alberto.