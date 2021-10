Gli scontenti agitano Lazio-Fiorentina: Vlahovic gioca, Luis Alberto no

Lo spagnolo finirà ancora in panchina, il serbo invece guiderà l'attacco viola

Vlahovic è rimasto a galla contro il Cagliari, non ha riconquistato l'affetto di Firenze ma almeno ha guadagnato tempo. Giocatore e società per il momento hanno scelto di ignorarsi, la guerra continua e Commisso , atteso in Italia per metà dicembre, è convinto che giocatore e entourage non abbiano siglato accordi scritti con altri club e che solo dall'estero possano soddisfare la richiesta di 60 milioni di euro. Sul campo non ci sono alternative almeno per ora: le scelte estive poco lungimiranti portano Italiano a chiamare il giovane Toci come vice Vlahovic vista la continua indisponibilità di Kokorin .

Dall'altra parte invece Luis Alberto è come se fosse un lusso per la Lazio in questa fase della stagione diventata inaspettatamente travagliata. Lo spagnolo è destinato ancora alla panchina, ma Sarri smonta ogni sua preclusione assoluta verso l'utilizzo del Mago. Che in estate si è presentato in ritardo in ritiro per la volontà di essere ceduto, salvo poi aggregarsi al gruppo in assenza di offerte. Polemiche via social e attriti riaprono la porta alla partenza a gennaio, i 40 milioni richiesti dalla Lazio possono essere abbassati.