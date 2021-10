Tegola Gonzalez: in dubbio anche per la gara con la Juventus

Gonzalez indisponibile per l'Olimpico. Per lui un inizio di stagione a singhiozzo

Nico Gonzalez non ci sarà questa sera all'Olimpico nella gara contro la Lazio per via della positività al Covid. Come scrive Repubblica Fienze, il giocatore, asintomatico, è stato posto in isolamento mentre adesso la squadra entrerà in bolla, compiendo il tragitto casa campo di allenamento o stadio e effettuando tamponi ogni 48 ore. L'argentino sarà assente contro i biancocelesti, ma anche Domenica con lo Spezia e tra una settimana andrà sottoposto nuovamente al tampone per capire se potrà essere disponibile in vista dell’ultima gara prima della sosta con la Juventus.