Lazio-Fiorentina, probabili formazioni: Gonzalez out, chi sceglie Italiano?

Vincenzo Italiano ha convocato 25 giocatori per la trasferta dell'Olimpico. Il tecnico viola deve rinunciare a Nico Gonzalez, risultato positivo al Covid. Un'assenza non di poco conto quella dell'argentino che apre molti interrogativi sul suo sostituto. Rientra dalla squalifica Sottil che si candida con forza per una maglia da titolare. Difficile lasciar fuori Saponara, mentre Callejon sembra partire indietro nel ballottaggio. Al centro dell'attacco ci sarà ovviamente Dusan Vlahovic, sbloccatosi su punizione con il Cagliari. Torna tra i convocati Kokorin che però non si è allenato nemmeno oggi. Difficile - se non impossibile - che possa andare in panchina. L'unico altro attaccante a disposizione è il giovanissimo Eljon Toci. Il classe 2003 albanese beneficia dell'infortunio dell'altro Primavera Munteanu, non in lista.