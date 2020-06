Lazio incerottata: verso la Fiorentina con tanti dubbi. E stasera c’è l’Atalanta

Non sarà una Lazio con tutti gli effettivi – un po’ come accade a tutte le squadre post Covid-19 – quella che affronterà la Fiorentina nel prossimo turno di campionato. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stato lo stesso Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, che ha sottolineato come ci saranno assenze importanti. Ne parla anche Tuttosport questa mattina: out Lulic (stagione finita), ma anche Luiz Felipe e Marusic, non proprio due nomi da niente nello scacchiere della seconda in classifica. Fra questi sembra essere il solo quest’ultimo in grado di recuperare per la sfida con i viola, mentre in alternativa è pronto Jony.

Ma prima c’è una gara non da poco: la Lazio affronta infatti quell’Atalanta che è forte del quarto posto e della qualificazione già acquisita ai quarti di Champions, appena tornata dalla lunga pausa presentandosi con quattro colpi al Sassuolo. Aggiungiamoci anche una lunga lista di diffidati: da bomber Immobile fino ad Acerbi, passando per Caicedo, Lazzari e Cataldi. La gara con la Fiorentina potrebbe presentare non poche insidie di formazione con un cartellino di troppo…

IACHINI MISCHIA LE CARTE IN DIFESA

ASSENTI CACERES E CHIESA CONTRO I BIANCOCELESTI